: SALARIA

Curiosità su La via tra roma e rieti: Wikimedia commons contiene immagini o altri file su via roma tour virtuale degli ambienti di rieti sotterranea archiviato il 30 aprile 2016 in internet... La via Salaria è un'antica via consolare romana, che collegava Roma con Porto d'Ascoli (antica Castrum Truentinum, ora quartiere di San Benedetto del Tronto) sul mare Adriatico. Tracciata dagli antichi Sabini nel II millennio a.C., principalmente per il trasporto del sale, fu poi acquisita e migliorata dai Romani; il suo percorso è oggi ricalcato dalla moderna strada statale 4.

