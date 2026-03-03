Isolani dell Indonesia

Home / Soluzioni Cruciverba / Isolani dell Indonesia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Isolani dell Indonesia' è 'Giavanesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIAVANESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Isolani dell Indonesia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Isolani dell Indonesia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Giavanesi? Giava e le altre isole dell'arcipelago indonesiano sono popolate da comunità che conservano tradizioni antiche e un forte senso di identità culturale. Questi popoli vivono spesso in ambienti rurali, con usanze e rituali che si tramandano di generazione in generazione. La loro storia è caratterizzata da influenze diverse, che si riflettono nell'arte, nella religione e nelle pratiche quotidiane. La loro presenza contribuisce alla ricchezza di un mosaico etnico e culturale che distingue questa regione nel panorama mondiale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Isolani dell Indonesia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Giavanesi

Per risolvere la definizione "Isolani dell Indonesia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Isolani dell Indonesia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Giavanesi:

G Genova I Imola A Ancona V Venezia A Ancona N Napoli E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Isolani dell Indonesia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I nativi di GiakartaGli isolani di GiakartaGrande isola dell IndonesiaIsola meta turistica dell IndonesiaI confini dell IndonesiaLa capitale dell IndonesiaIsola dell Indonesia