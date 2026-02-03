Fa parte dell Indonesia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fa parte dell Indonesia' è 'Nias'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NIAS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fa parte dell Indonesia" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa parte dell Indonesia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Nias? Le Nias sono un'isola situata nell'arcipelago indonesiano, conosciuta per la sua cultura unica e le tradizioni antiche. La popolazione locale conserva usanze e rituali tramandati nel corso dei secoli, vivendo in un contesto naturale ancora incontaminato. Questa regione fa parte di un grande paese del Sud-est asiatico, ricco di diversità etnica e paesaggi mozzafiato. La presenza di Nias testimonia la varietà culturale e geografica dell'Indonesia.

Per risolvere la definizione "Fa parte dell Indonesia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa parte dell Indonesia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nias:

N Napoli I Imola A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa parte dell Indonesia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

