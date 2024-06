Gli isolani di Giakarta

: Si trovano in maniera predominante nelle aree centrali e orientali dell'isola. C'è anche un numero significativo di discendenti giavanesi nella maggior parte delle province indonesiane, in Malesia, a Singapore, in Suriname, Africa del sud e nei Paesi Bassi. I Giavanesi (Ngoko Javanese: , Krama Javanese: , Ngoko Gêdrìk: wòng Jåwå, Krama Gêdrìk: tiyang Jawi, Indonesiano: suku Jawa) sono un gruppo etnico nativo dell'isola indonesiana di Giava. Con approssimativamente 100 milioni di persone (2011) formano il gruppo etnico più esteso in Indonesia.

Italiano: Aggettivo: giavanese m e f sing (pl.: giavanesi) . relativo all'isola di Giava e ai suoi abitanti. Sostantivo: giavanese ( approfondimento) . lingua parlata nell'isola di Giava. abitante dell'isola di Giava. Etimologia / Derivazione: da Giava .