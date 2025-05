I nativi di Giakarta nei cruciverba: la soluzione è Giavanesi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I nativi di Giakarta' è 'Giavanesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIAVANESI

Curiosità e Significato di "Giavanesi"

Approfondisci la parola di 9 lettere Giavanesi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I VANESI sono persone originarie di Ricadi, un comune in Calabria, nota anche come Gioia di Ricadi. Tuttavia, in questo caso, la soluzione GIAVANESI si riferisce agli abitanti di Giava, l'isola indonesiana. Quindi, I nativi di Giakarta sono gli abitanti di Jakarta, capitale dell'Indonesia, chiamati giavanesi.

Come si scrive la soluzione: Giavanesi

Hai trovato la definizione "I nativi di Giakarta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

I Imola

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

