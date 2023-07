Grande isola dell Indonesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande isola dell Indonesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIAVA

Significato/Curiosita : Grande isola dell indonesia

Voce principale: indonesia. l'indonesia è un paese situato al largo delle coste del sud-est asiatico continentale, tra gli oceani indiano e pacifico. è... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giava (disambigua). giava (afi: /'ava/; in indonesiano: jawa, in giavanese: ) è la meno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Grande isola dell Indonesia : grande; isola; indonesia; C è chi le fa in grande stile; grande fiume tedesco; Il grande filosofo greco fondatore dell atomismo; grande classe di animali striscianti; Il grande Louis del jazz; L isola che ci ricorda un colosso; isola delle Antille; Una resina sintetica per interruttori e isola nti; L isola divisa fra i Greci e i Turchi; L isola in cuí mori Giuseppe Garibaldi; I confini dell indonesia ; L isola indonesia na con il monte Rantekombola; Un famoso e potente vulcano attivo indonesia no; Arcipelago dell indonesia ; Città dell indonesia ;

