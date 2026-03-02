Si usa per lavare i denti c è quello elettrico

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si usa per lavare i denti c è quello elettrico' è 'Spazzolino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPAZZOLINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si usa per lavare i denti c è quello elettrico" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usa per lavare i denti c è quello elettrico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Spazzolino? Il dispositivo di cui si parla è un attrezzo utilizzato quotidianamente per mantenere l'igiene orale. È progettato per pulire efficacemente i denti, rimuovendo residui di cibo e placca batterica. Può essere alimentato da una sorgente di energia, rendendo il suo utilizzo più pratico e veloce rispetto ai metodi tradizionali. La sua forma e le sue caratteristiche sono studiate per adattarsi alle esigenze di ogni persona, contribuendo a un sorriso più sano.

In presenza della definizione "Si usa per lavare i denti c è quello elettrico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usa per lavare i denti c è quello elettrico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Spazzolino:

S Savona P Padova A Ancona Z Zara Z Zara O Otranto L Livorno I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usa per lavare i denti c è quello elettrico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

