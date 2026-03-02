Si pratica per tenersi in movimento

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si pratica per tenersi in movimento' è 'Sport'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPORT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si pratica per tenersi in movimento" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si pratica per tenersi in movimento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sport? L’attività svolta per mantenersi attivi e sani coinvolge molte discipline diverse, che richiedono impegno e passione. Questi esercizi aiutano a migliorare la salute fisica, rafforzare i muscoli e aumentare l’energia quotidiana. Partecipare a partite o allenamenti è anche un modo per socializzare e condividere momenti di divertimento. La pratica regolare di questa attività contribuisce a sviluppare disciplina e autostima. Spesso si sceglie in base alle preferenze personali o alle capacità fisiche.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si pratica per tenersi in movimento" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si pratica per tenersi in movimento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sport:

S Savona P Padova O Otranto R Roma T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si pratica per tenersi in movimento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

