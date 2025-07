Stili di vita in cui si pratica poco movimento nei cruciverba: la soluzione è Sedentari

SEDENTARI

Curiosità e Significato di Sedentari

Hai risolto il cruciverba con Sedentari? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Sedentari.

Perché la soluzione è Sedentari? Sedentari indica uno stile di vita caratterizzato da poca attività fisica, con lunghe ore trascorse seduti o immobili. Questo comportamento può influire negativamente sulla salute, aumentando il rischio di problemi cardiovascolari, obesità e altre patologie. Adottare uno stile più attivo è fondamentale per migliorare il benessere generale e mantenersi in forma nel tempo.

Come si scrive la soluzione Sedentari

S Savona

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

