Si pratica con una lenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica con una lenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PESCA

Significato/Curiosita : Si pratica con una lenza

In costruzione mista, poi interamente in fibra di carbonio. si lega il corpo di lenza con un'asola all'estremità della canna, ad esempio impiegando un... Divide in: pesca sportiva pesca commerciale pesca di sostentamento pesca – colore pesca – comune della colombia nel dipartimento di boyacá pesca di beneficenza...