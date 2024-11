Si pratica nelle palestre: Soluzione Cruciverba - Sport

Soluzione alla definizione del cruciverba

SPORT

Curiosità e significato della parola Sport

Spelling fonetico della soluzione

S Sierra

P Papa

O Oscar

R Romeo

T Tango

Definizioni correlate con la soluzione - Sport

Si praticano sulla neve o sul ghiaccio Lo praticano gli atleti Ha molte specialità Giova a chi lo pratica Il quotidiano il cui slogan è Tutto il rosa della vita Occupa molte pagine nei giornali del lunedi Sviluppa i muscoli Irrobustisce i muscoli Si pratica nel tempo libero Fa bene alla salute

