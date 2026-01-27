Irrobustisce le membra

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Irrobustisce le membra' è 'Sport'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPORT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Irrobustisce le membra" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Irrobustisce le membra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sport? Lo sport aiuta a rafforzare muscoli e ossa, migliorando la resistenza e la salute fisica. Praticare attività sportive regolarmente permette di mantenere il corpo forte e resistente alle malattie. È un modo efficace per sviluppare forza e agilità, favorendo il benessere generale. Attraverso l'esercizio, il corpo si irrobustisce e si mantiene in forma, contribuendo a uno stile di vita più sano e attivo.

In presenza della definizione "Irrobustisce le membra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Irrobustisce le membra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sport:

S Savona P Padova O Otranto R Roma T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Irrobustisce le membra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

