La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Altro nome della matita' è 'Lapis'.

LAPIS

Curiosità e Significato di Lapis

Lapis è un termine antico che indica la matita.

Perché la soluzione è Lapis? Lapis è un termine antico che indica la matita, derivato dal latino lapis che significa pietra, richiamando le origini delle prime tecniche di scrittura con grafite o carbone. Oggi si usa principalmente per riferirsi alla matita comunemente impiegata per scrivere e disegnare, simbolo di creatività e studio. È un nome che racchiude tradizione e praticità in un solo termine.

Come si scrive la soluzione Lapis

La definizione "Altro nome della matita" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

P Padova

I Imola

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O N O R V I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ONNIVORO" ONNIVORO

