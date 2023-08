Così viene anche chiamata la lettera J - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così viene anche chiamata la lettera J. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : I LUNGA

Significato/Curiosita : Cosi viene anche chiamata la lettera j

(chiamata cappa o kappa in italiano) è l'undicesima lettera dell'alfabeto latino. essa rappresenta anche la lettera kappa dell'alfabeto greco e la ka... Altri significati, vedi j (disambigua). la j o j, in italiano chiamata i lunga o i lungo, è la decima lettera dell'alfabeto latino moderno. in tempi recenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

