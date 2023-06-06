Così viene chiamata la Torre civica di Bergamo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così viene chiamata la Torre civica di Bergamo' è 'Campanone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMPANONE

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Perché la soluzione è Campanone? Il campanone è la torre civica di Bergamo, simbolo storico della città e punto di riferimento per i cittadini. Questa struttura, alta e imponente, si distingue per la sua architettura e il suo ruolo nel tempo come campanile. Oltre a segnare le ore, il campanone fungeva da avviso durante eventi importanti o emergenze. La sua presenza rappresenta un elemento caratteristico del centro storico, catturando l’attenzione di chi visita Bergamo. La sua importanza storica e culturale è indubbia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così viene chiamata la Torre civica di Bergamo". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Così viene chiamata la Torre civica di Bergamo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Campanone

Se la definizione "Così viene chiamata la Torre civica di Bergamo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così viene chiamata la Torre civica di Bergamo" conferma che la soluzione 'Campanone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Campanone

C Como A Ancona M Milano P Padova A Ancona N Napoli O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così viene chiamata la Torre civica di Bergamo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Campanone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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