La Soluzione ♚ Scienza che studia la cura delle malattie in reazione a tutte le manifestazioni vitali

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BIOMEDICINA

Curiosità su Scienza che studia la cura delle malattie in reazione a tutte le manifestazioni vitali: la biologia (neologismo scientifico del xviii secolo, composto dalle parole greche ß, bìos = "vita" e , lògos = "studio") è la scienza che studia... La biomedicina è una branca della scienza medica che applica principi della biologia e delle scienze naturali alla pratica clinica. La biomedicina comporta lo studio dei processi patofisiologici con metodi propri di biologia, chimica e fisica. Gli approcci variano dalla semplice comprensione delle interazioni molecolari allo studio delle conseguenze in vivo. Questi processi sono studiati con un occhio di riguardo per l'elaborazione di nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche.

