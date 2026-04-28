Le barche tradizionali di Venezia

Home / Soluzioni Cruciverba / Le barche tradizionali di Venezia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le barche tradizionali di Venezia' è 'Gondole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GONDOLE

Perché la soluzione è Gondole? Le gondole sono imbarcazioni tipiche di Venezia, caratterizzate da forma lunga e sottile, costruite con cura artigianale. Queste imbarcazioni sono utilizzate da secoli come mezzo di trasporto attraverso i canali della città, simbolo della cultura locale. La loro eleganza e il design unico le rendono riconoscibili in tutto il mondo. Le gondole sono spesso associate alle atmosfere romantiche e alle tradizioni veneziane, rappresentando un elemento distintivo del patrimonio storico della città.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le barche tradizionali di Venezia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le barche tradizionali di Venezia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gondole

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le barche tradizionali di Venezia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le barche tradizionali di Venezia" conferma che la soluzione 'Gondole' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gondole

G Genova O Otranto N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le barche tradizionali di Venezia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gondole' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le tipiche barchette che attraversano VeneziaImbarcazioni venezianeLe barche venezianeÈ mobile in certe barche a velaL ultimo di Venezia fu Ludovico ManinScrisse la novella La morte a VeneziaHa il Lido in provincia di VeneziaLo è il Lido di Venezia