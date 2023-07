Ha il Lido in provincia di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha il Lido in provincia di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IESOLO

Jesolo è una località balneare situata in provincia di Venezia, nella regione del Veneto, in Italia. Conosciuta per la sua spiaggia lunga e sabbiosa, Jesolo è una popolare destinazione turistica che attira visitatori da tutto il mondo. Oltre alle sue splendide spiagge, Jesolo offre una vasta gamma di attività ricreative, tra cui sport acquatici, passeggiate lungo il lungomare, negozi, ristoranti e vita notturna animata. La città è anche famosa per il suo lungo molo, noto come il Lido di Jesolo, che offre una vista panoramica sull'Adriatico. Jesolo è una meta ideale per le vacanze estive, offrendo un mix di relax, divertimento e cultura veneziana nelle vicinanze.

