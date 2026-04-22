d oro: si dà alla Mostra del Cinema di Venezia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'd oro: si dà alla Mostra del Cinema di Venezia' è 'Leone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEONE

Perché la soluzione è Leone? Il leone rappresenta un simbolo di forza e regalità, spesso associato alla regalità e al coraggio. Alla Mostra del Cinema di Venezia, il Leone d’Oro è il prestigioso premio assegnato al miglior film, simbolo di eccellenza nel panorama cinematografico internazionale. Questa statuetta dorata, raffigurante appunto un leone, incarna l’onore e il riconoscimento per le opere più meritevoli. La presenza di questo simbolo rafforza il valore e l’importanza dell’evento nel mondo del cinema.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "d oro: si dà alla Mostra del Cinema di Venezia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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d oro: si dà alla Mostra del Cinema di Venezia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Leone

La soluzione associata alla definizione "d oro: si dà alla Mostra del Cinema di Venezia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "d oro: si dà alla Mostra del Cinema di Venezia" conferma che la soluzione 'Leone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Leone

L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "d oro: si dà alla Mostra del Cinema di Venezia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Leone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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