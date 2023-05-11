Scolpì un famoso David

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scolpì un famoso David' è 'Donatello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DONATELLO

Perchè la soluzione è Donatello? Donatello è l’artista che scolpì un famoso David. La sua opera è apprezzata per la delicatezza dei dettagli e l’espressività, dimostrando grande talento nel trasformare il marmo in una figura vivida e ricca di significato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Scolpì un famoso David
  • Risposta: DONATELLO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DALO
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Donatello'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Scolpì un famoso David: risposta da 9 lettere

Quando la definizione "Scolpì un famoso David" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Donatello. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'scolpì'

Cruciverba con 'famoso'

Cruciverba con 'david'