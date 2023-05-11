Scolpì un famoso David

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scolpì un famoso David' è 'Donatello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D O N A T E L L O

Perchè la soluzione è Donatello? Donatello è l’artista che scolpì un famoso David. La sua opera è apprezzata per la delicatezza dei dettagli e l’espressività, dimostrando grande talento nel trasformare il marmo in una figura vivida e ricca di significato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Scolpì un famoso David

Scolpì un famoso David Risposta: DONATELLO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D A L O

Inizia con: D

D Finisce con: O

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Scolpì un famoso David: risposta da 9 lettere

Quando la definizione "Scolpì un famoso David" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Donatello. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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