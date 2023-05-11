Scolpì un famoso David
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scolpì un famoso David' è 'Donatello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Donatello? Donatello è l’artista che scolpì un famoso David. La sua opera è apprezzata per la delicatezza dei dettagli e l’espressività, dimostrando grande talento nel trasformare il marmo in una figura vivida e ricca di significato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Scolpì un famoso David
- Risposta: DONATELLO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DALO
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Scolpì un famoso David: risposta da 9 lettere
Quando la definizione "Scolpì un famoso David" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Donatello. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.