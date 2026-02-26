Un appartamento in soffitta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un appartamento in soffitta' è 'Abbaino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBAINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un appartamento in soffitta" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un appartamento in soffitta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Abbaino? L’abbaino è uno spazio abitabile situato nella parte più alta di un edificio, spesso ricavato sotto il tetto. Questo ambiente, caratterizzato da soffitti inclinati e piccole finestre, viene utilizzato come stanza supplementare o zona di riposo. La sua posizione elevata lo rende particolarmente isolato dal resto della casa, offrendo un’atmosfera intima e raccolta. L’abbaino rappresenta un’idea creativa di sfruttamento degli spazi, trasformando un angolo spesso trascurato in un luogo funzionale e accogliente.

Un appartamento in soffitta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Abbaino

Per risolvere la definizione "Un appartamento in soffitta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un appartamento in soffitta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Abbaino:

A Ancona B Bologna B Bologna A Ancona I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un appartamento in soffitta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

