La definizione e la soluzione di 8 lettere: Riempire di mobili un appartamento. ARREDARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: IKEA (in italiano: /i'ka/; in svedese ['kea]) è un'azienda multinazionale svedese fondata da Ingvar Kamprad con sede legale principale a Leida, nei Paesi Bassi, specializzata nella vendita di mobili, complementi d'arredo e altra oggettistica per la casa. Nel febbraio 2023, era presente con 460 centri di vendita in 62 paesi, gran parte dei quali in Europa, dove realizza il 70% del suo fatturato, e con altri centri di vendita in vari stati del mondo, tra cui Stati Uniti d'America, Brasile, Canada, Asia, Emirati Arabi Uniti, Australia e Marocco.

arredare (vai alla coniugazione)

(arte) (architettura) (falegnameria) (tecnologia) collocare in un locale mobili e suppellettili, con gusto e criterio

Sillabazione

ar | re | dà | re

Pronuncia

IPA: /arre'dare/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale arredare (fonte Treccani); dal gotico (ga)redan, aver cura, provvedere, ordinare, disporre. Vedi il tedesco Rat, consiglio, e il derivato corredare, dotare, munire.

Sinonimi

ammobiliare, allestire

Contrari

sguarnire

Parole derivate