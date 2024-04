La Soluzione ♚ Soffitta abitabile La definizione e la soluzione di 7 lettere: Soffitta abitabile. ABBAINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Soffitta abitabile: L'abbaino (sostantivo maschile, dal genovese abaén, "abatino" e "abbadino") è una struttura architettonica costituita da una finestra, posta in verticale, aperta sui tetti normali a falde inclinate per illuminare ed arieggiare le soffitte, nonché per permettere l'accesso sul tetto stesso. Essa si compone di piccole falde che raccordano la finestra con la falda del tetto principale. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'abbaino (sostantivo maschile, dal genovese abaén, "abatino" e "abbadino") è una struttura architettonica costituita da una finestra, posta in verticale, aperta sui tetti normali a falde inclinate per illuminare ed arieggiare le soffitte, nonché per permettere l'accesso sul tetto stesso. Essa si compone di piccole falde che raccordano la finestra con la falda del tetto principale. abbaino ( approfondimento) m sing (pl.: abbaini) (architettura) piccola costruzione sopra il tetto, con una finestra per dar luce al sottotetto. (per estensione) soffitta abitabile Voce verbale abbaino terza persona plurale del congiuntivo presente di abbaiare che essi abbaino terza persona plurale dell'imperativo di abbaiare abbaino! Sillabazione (architettura) ab | ba | ì | no

(voce verbale di abbaiare) ab | bà | i | no Pronuncia (architettura) IPA: /abba'ino/

IPA: (voce verbale) IPA: /ab'baino/ Etimologia / Derivazione (architettura) dal genovese abaén ossia "abatino" e "abbadino", in quanto in Liguria, le aperture sopra i tetti, quali sono gli abbaini erano ricoperte in ardesia, il cui colore grigio è simile a quello della veste degli abati

dal genovese ossia "abatino" e "abbadino", in quanto in Liguria, le aperture sopra i tetti, quali sono gli abbaini erano ricoperte in ardesia, il cui colore grigio è simile a quello della veste degli abati (voce verbale) vedi abbaiare Sinonimi lucernario

Si innesta su un tetto con una finestra; Soffitta sottotetto; Sono uguali in soffitta; Il locale abitabile sotto le falde del tetto; La parte della Terra abitabile dall uomo;

ABBAINO

La soluzione verificata di 7 lettere per risolvere 'Soffitta abitabile' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.