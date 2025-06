Lucernario nei cruciverba: la soluzione è Abbaino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lucernario' è 'Abbaino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABBAINO

Curiosità e Significato di Abbaino

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Abbaino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Abbaino? Abbaino deriva dal verbo abbaiare e indica il modo in cui un cane esprime il suo desiderio di uscire o la sua eccitazione attraverso abbai frequenti. È un termine colloquiale che trasmette l'idea di un richiamo insistente, spesso legato alla voglia di giocare o di essere accolto. In breve, rappresenta l'urlo gioioso e insistente del nostro amico a quattro zampe.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sulla coperta della nave lucernario a protezione delle aperture che danno luce e aria agli ambienti sottostanti

Come si scrive la soluzione Abbaino

Hai trovato la definizione "Lucernario" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

B Bologna

B Bologna

A Ancona

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A V O T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TAVOLE" TAVOLE

