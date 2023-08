Appartamento sopra il cornicione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appartamento sopra il cornicione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATTICO

Significato/Curiosita : Appartamento sopra il cornicione

Caratterizza da colonne in ordine dorico e cornicione con medaglioni. il pianterreno ha undici stanze, mentre il primo piano ne ha dodici, sei davanti e... Arma dialetto attico atticismo neoatticismo oratori attici altri progetti wikivoyage wikivoyage contiene informazioni turistiche su attica sito ufficiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Appartamento sopra il cornicione : appartamento; sopra; cornicione; L appartamento di un noto film europeo del 2002; Un uso dell appartamento ; Il contratto d affitto con il quale si cedono ad altri alcuni vani d un appartamento ; Un appartamento in hotel; Ha un appartamento in un palazzo; Cosi viene sopra nnominata la squadra dell Atalanta; Il sopra nnome di Andrea di Cione il pittore del 300; Era il sopra nnome di Greta Garbo; Muovere in cerchio sopra la testa; sopra nnome di Cristiano Ronaldo: 7;

Cerca altre Definizioni