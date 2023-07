Cotta al forno senza brodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cotta al forno senza brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARROSTITA

Significato/Curiosita : Cotta al forno senza brodo

Tagliolini messi in teglia con burro e parmigiano, bagnati con brodo di carne, passati in forno finché non restano asciutti, dorati e croccanti. nidi di rondine... , kabab "carne arrostita"; in turco kebap) è un piatto di origine mediorientale a base di carne di montone o di agnello arrostita, divenuto popolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Cotta al forno senza brodo : cotta; forno; senza; brodo; Scotta rsi; Zufolo di terracotta ; Evitano di scotta rsi le dita nel sollevare le pentole; Ricotta salata speziata tipica della Valle d Aosta; Un pezzo di terracotta ; Il riso cotto al forno ; Maiale cotto intero al forno o allo spiedo; Come i pomodori caramellati al forno fra; Tagli di vitello ottimi cucinati al forno ; Reticolo metallico per raffreddare dolci da forno ; Uno di Reggio o di Cosenza ; Andare senza meta; Una donna senza passato; La presenza in un fiore di una corolla mista; Entrano in un Paese senza passaporto; Così è la minestra poco brodo sa; Nel brodo e nella verdura; La carne che fa brodo ; Un sale dei dadi da brodo ; Il manzo cucinato lungamente in brodo e vino;

Cerca altre Definizioni