La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il cervello della gang' è 'Basista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASISTA

Curiosità e Significato di Basista

Vuoi sapere di più su Basista? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Basista.

Perché la soluzione è Basista? BASISTA si riferisce a chi suona il basso, un elemento fondamentale nella musica, soprattutto nel rock e nel jazz. La parola deriva dal termine inglese bass, che indica la nota più grave o lo strumento che la produce. In modo figurato, può essere usata per descrivere qualcuno che ha un ruolo centrale e solido in un gruppo. Insomma, il bassista è il cuore ritmico di ogni banda.

Come si scrive la soluzione Basista

Stai cercando la risposta alla definizione "Il cervello della gang"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

