SOLUZIONE: DILUITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Messa in soluzione" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Messa in soluzione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Diluita? Quando si parla di una sostanza che si combina con un liquido, si fa riferimento a un processo che ne riduce la concentrazione, rendendola meno visibile o meno forte. Questo procedimento permette di ottenere una miscela omogenea, facilitando l’assorbimento o l’utilizzo. La sostanza originale si sparge nel liquido fino a diventare appena percettibile, creando una soluzione più semplice da maneggiare o utilizzare in diversi contesti. La preparazione di tali miscele è fondamentale in molti campi, dalla chimica alla cucina.

Quando la definizione "Messa in soluzione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Messa in soluzione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Diluita:

D Domodossola I Imola L Livorno U Udine I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Messa in soluzione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

