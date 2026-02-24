In un epoca lontanissima detto alla latina

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'In un epoca lontanissima detto alla latina' è 'Temporibus Illis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEMPORIBUS ILLIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In un epoca lontanissima detto alla latina" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In un epoca lontanissima detto alla latina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Temporibus Illis? L'espressione richiama un periodo remoto del passato, spesso evocato attraverso termini latini che conservano il senso di un tempo ormai passato. Si riferisce a momenti in cui la memoria collettiva si perde nel tempo, lasciando tracce solo nei testi antichi o nelle narrazioni tramandate. Questo modo di dire sottolinea l'idea di un passato remoto che si confonde con la leggenda o l'epoca degli antichi. La frase si inserisce in un contesto di ricordo e di nostalgia per epoche lontane.

Se la definizione "In un epoca lontanissima detto alla latina" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In un epoca lontanissima detto alla latina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Temporibus Illis:

T Torino E Empoli M Milano P Padova O Otranto R Roma I Imola B Bologna U Udine S Savona I Imola L Livorno L Livorno I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In un epoca lontanissima detto alla latina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

