Apposta per questo scopo detto alla latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apposta per questo scopo detto alla latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AD HOC

Significato/Curiosita : Apposta per questo scopo detto alla latina

Aumentarne il tono enfatico. per contribuire, correggi i toni enfatici o di parte e partecipa alla discussione. non rimuovere questo avviso finché la disputa... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. ad hoc: dal latino letteralmente "per questo", l'espressione è utilizzata con il... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

