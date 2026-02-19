Quello americano è simile al rugby

SOLUZIONE: FOOTBALL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello americano è simile al rugby" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello americano è simile al rugby". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Football? Il football è uno sport molto popolare negli Stati Uniti, dove viene praticato su campi di grandi dimensioni. La sua origine si collega a giochi di squadra praticati in Inghilterra, ma ha sviluppato caratteristiche proprie nel contesto americano. Si gioca con una palla ovale e l'obiettivo principale è portare il pallone oltre la linea avversaria, segnando punti. La strategia, la forza e la velocità sono elementi fondamentali per avere successo. La passione dei tifosi e l'entusiasmo degli atleti rendono questo sport uno dei più seguiti nel paese.

In presenza della definizione "Quello americano è simile al rugby", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello americano è simile al rugby" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Football:

F Firenze O Otranto O Otranto T Torino B Bologna A Ancona L Livorno L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello americano è simile al rugby" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

