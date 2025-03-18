Il calcio inglese

SOLUZIONE: FOOTBALL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il calcio inglese" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il calcio inglese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Football? Il calcio praticato nel Regno Unito ha radici antiche e rappresenta una delle forme più popolari di sport in questa regione. È un'attività che coinvolge due squadre di undici giocatori ciascuna, con l'obiettivo di segnare più reti degli avversari. La cultura calcistica inglese è ricca di storia, tradizioni e tifoserie appassionate che sostengono le proprie squadre con entusiasmo. Domeniche passate allo stadio o davanti alla televisione sono momenti di aggregazione e passione condivisa.

La definizione "Il calcio inglese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il calcio inglese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Football:

F Firenze O Otranto O Otranto T Torino B Bologna A Ancona L Livorno L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il calcio inglese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

