La soluzione di 8 lettere per la definizione 'In quello americano sono ammesse le cariche' è 'Football'.

FOOTBALL

Curiosità e Significato di Football

La soluzione Football di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Football per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Football? Football è il termine inglese che indica il calcio, uno degli sport più popolari al mondo. È un gioco di squadra in cui si cerca di segnare più goal degli avversari calciando una palla con i piedi. La parola può anche riferirsi a diverse varianti come il football americano, molto diffuso negli Stati Uniti. In ogni caso, rappresenta un appassionante sport di strategia e abilità.

Come si scrive la soluzione Football

Hai davanti la definizione "In quello americano sono ammesse le cariche" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

O Otranto

O Otranto

T Torino

B Bologna

A Ancona

L Livorno

L Livorno

