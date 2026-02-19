Un poderoso cane inglese

SOLUZIONE: MASTIFF

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un poderoso cane inglese" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un poderoso cane inglese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Mastiff? Il mastiff è una razza canina conosciuta per la sua imponenza e forza. Originario dell'Inghilterra, questo cane si distingue per il suo grande corpo muscoloso e la testa ampia, che trasmettono un senso di solidità e protezione. È spesso impiegato come cane da guardia grazie al suo carattere coraggioso e leale. La sua presenza imponente e il suo temperamento equilibrato lo rendono adatto sia alla famiglia che a ruoli di difesa. La sua storia affonda le radici in tempi antichi, quando veniva utilizzato per proteggere proprietà e bestiame.

Quando la definizione "Un poderoso cane inglese" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un poderoso cane inglese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mastiff:

M Milano A Ancona S Savona T Torino I Imola F Firenze F Firenze

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un poderoso cane inglese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

