Cane da caccia inglese

: Il pointer è una razza canina di origine britannica che prende il nome dalla sua capacità di puntare la preda (to point in lingua inglese). . Le origini della razza non sono chiare visto che gli allevatori francesi, spagnoli ed italiani rivendicano l'apporto di sangue dei rispettivi bracchi nazionali nella selezione della razza, che comincia a raccogliere i primi successi venatori dopo il 1800.

Italiano: Sostantivo: pointer m sing . (zoologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: lemma nonsillababile . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .