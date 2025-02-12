Un poderoso cane da guardia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un poderoso cane da guardia' è 'Alano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ALANO

Perché la soluzione è Alano? L'Alano è un animale di grande stazza e imponenza, noto per la sua presenza imponente e il carattere equilibrato. Questa razza si distingue per la sua forza e capacità di proteggere, dimostrando un istinto naturale di difesa nei confronti della famiglia e del territorio. La sua presenza può intimidire eventuali intrusi, contribuendo a mantenere la sicurezza di chi lo circonda. La sua statura e il suo temperamento lo rendono un alleato affidabile e rispettato.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un poderoso cane da guardia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un poderoso cane da guardia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un poderoso cane da guardia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un poderoso cane da guardia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alano:

A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un poderoso cane da guardia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

