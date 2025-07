Poderoso manrovescio nei cruciverba: la soluzione è Ceffone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Poderoso manrovescio' è 'Ceffone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CEFFONE

Curiosità e Significato di Ceffone

Hai risolto il cruciverba con Ceffone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Ceffone.

Perché la soluzione è Ceffone? Poderoso manrovescio si riferisce a un colpo secco e vigoroso, spesso usato in modo figurato per indicare una sconfitta dura o un colpo basso. La soluzione CEFFONE rappresenta proprio un colpo forte dato al volto, simbolo di umiliazione o sconfitta improvvisa. È un termine colloquiale per descrivere un colpo deciso, che lascia il segno e sorprende chi lo riceve.

Come si scrive la soluzione Ceffone

Hai davanti la definizione "Poderoso manrovescio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

F Firenze

F Firenze

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O R A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORATE" ORATE

