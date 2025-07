Animale che esegue esercizi nei circhi equestri nei cruciverba: la soluzione è Foca

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Animale che esegue esercizi nei circhi equestri' è 'Foca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOCA

Curiosità e Significato di Foca

Perché la soluzione è Foca? La foca è un mammifero marino noto per la sua agilità e intelligenza. Nei circhi equestri, queste creature sorprendono il pubblico eseguendo esercizi come saltare attraverso cerchi o eseguire acrobazie, dimostrando abilità sorprendenti. La loro presenza affascina e diverte, rendendole protagoniste di spettacoli che mettono in luce la loro versatilità e addestrabilità.

Come si scrive la soluzione Foca

La definizione "Animale che esegue esercizi nei circhi equestri" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

O Otranto

C Como

A Ancona

