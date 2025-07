Uccello acquatico africano nei cruciverba: la soluzione è Aninga

ANINGA

Curiosità e Significato di Aninga

Perché la soluzione è Aninga? L'**aning**a è un uccello acquatico africano appartenente alla famiglia degli anatidi, noto per il suo becco largo e piatto, ideale per filtrare cibo dall'acqua. Vive in zone umide come laghi e stagni, ed è facilmente riconoscibile per il suo piumaggio spesso colorato e il collo lungo. È una presenza affascinante delle aree naturali africane, simbolo di biodiversità e adattamento.

Come si scrive la soluzione Aninga

A Ancona

N Napoli

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

