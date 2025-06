Baffuto pinnipede nei cruciverba: la soluzione è Foca

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Baffuto pinnipede' è 'Foca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOCA

La parola Foca è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Foca.

Perché la soluzione è Foca? Foca è un mammifero marino noto per il corpo snello, le pinne e il caratteristico muso rotondo. Abile nuotatrice, si trova in acque fredde e si distingue per la sua curiosità e agilità. Il termine richiama spesso immagini di ambienti polari o coste rocciose. Insomma, questa creatura affascinante rappresenta l'equilibrio tra adattamento e sopravvivenza nel mondo marino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mammifero pinnipede acquaticoAi piedi dello scialpinistaQuella monaca vive in SardegnaPinnipede dei mari polariTrampoliere baffutoPinnipede dell Antartide

Hai davanti la definizione "Baffuto pinnipede" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

