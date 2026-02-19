Molto affezionato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Molto affezionato' è 'Attaccato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTACCATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Molto affezionato" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molto affezionato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Attaccato? Quando una persona si dimostra molto affezionata a qualcosa o qualcuno, spesso manifesta un attaccamento profondo e sincero. Questo sentimento si traduce in un legame che va oltre il semplice interesse, coinvolgendo emozioni e ricordi condivisi. L’attaccamento può essere evidente nel modo in cui si cura un oggetto, si protegge un ricordo o si sostiene una relazione. La presenza di questo sentimento rende più intenso il rapporto, creando un senso di sicurezza e di appartenenza. È un modo di essere profondamente legati a ciò che si considera importante.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Molto affezionato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molto affezionato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Attaccato:

A Ancona T Torino T Torino A Ancona C Como C Como A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molto affezionato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

