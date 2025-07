Più che affezionato nei cruciverba: la soluzione è Devoto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Più che affezionato' è 'Devoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEVOTO

Curiosità e Significato di Devoto

Hai risolto il cruciverba con Devoto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Devoto.

Perché la soluzione è Devoto? Devoto indica una forte dedizione o attaccamento verso qualcosa o qualcuno, spesso legato a sentimenti profondi di affetto e rispetto. Si usa per descrivere chi è molto fedele o dedicato, come un fedele devoto a una causa, a una persona o a un ideale. In breve, essere devoto significa essere profondamente affezionato e impegnato con sincerità.

Come si scrive la soluzione Devoto

Stai cercando la risposta alla definizione "Più che affezionato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

V Venezia

O Otranto

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P I E T À Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIETÀ" PIETÀ

