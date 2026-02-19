È capiente quello delle station wagon

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È capiente quello delle station wagon' è 'Bagagliaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAGAGLIAIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È capiente quello delle station wagon" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È capiente quello delle station wagon". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bagagliaio? Il bagagliaio è lo spazio situato nella parte posteriore di un'automobile, progettato per contenere valigie, borse e altri oggetti durante i viaggi. Questa zona è molto più ampia rispetto a quella delle vetture più compatte, offrendo la possibilità di trasportare carichi voluminosi e ingombranti. La sua capacità varia a seconda del modello e può essere ampliata abbassando i sedili posteriori. Un bagagliaio spazioso rappresenta un elemento importante per chi desidera viaggiare con comodità e praticità, permettendo di organizzare al meglio il proprio bagaglio.

La definizione "È capiente quello delle station wagon" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È capiente quello delle station wagon" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Bagagliaio:

B Bologna A Ancona G Genova A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È capiente quello delle station wagon" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

