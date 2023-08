L incrocio tra un fuoristrada e una station wagon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L incrocio tra un fuoristrada e una station wagon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CROSSOVER

Significato/Curiosità : L incrocio tra un fuoristrada e una station wagon

Un crossover è il risultato affascinante dell'incrocio tra un fuoristrada e una station wagon. Questo ibrido veicolare unisce le caratteristiche di entrambi i tipi di veicoli, creando un compromesso tra la versatilità del fuoristrada e il comfort di guida di una station wagon. I crossover sono progettati per l'uso su strada ma possono affrontare terreni leggermente accidentati grazie alla loro maggiore altezza da terra e alla trazione integrale opzionale. Questo connubio offre spazio interno flessibile, tecnologia avanzata e un aspetto più robusto rispetto alle tradizionali station wagon, catturando l'attenzione di coloro che cercano un'opzione di veicolo versatile e moderna.

