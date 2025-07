Station wagon per terreni disagevoli nei cruciverba: la soluzione è Crossover

Home / Soluzioni Cruciverba / Station wagon per terreni disagevoli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Station wagon per terreni disagevoli' è 'Crossover'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CROSSOVER

Curiosità e Significato di Crossover

Approfondisci la parola di 9 lettere Crossover: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Crossover? Un crossover è un veicolo versatile che combina le caratteristiche di un'auto compatta con quelle di un SUV, pensato per affrontare terreni disagevoli e strade sconnesse. Ideale per chi cerca comfort, spazio e capacità di affrontare percorsi difficili senza rinunciare allo stile e alla praticità urbana. È la soluzione moderna per chi desidera un'auto adatta a molteplici situazioni di guida.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una station wagon per terreni disagevoliL incrocio tra un fuoristrada e una station wagonUna station wagon della VolkswagenSono station wagonTerreni piantati ad alberi di Taggia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Crossover

Hai davanti la definizione "Station wagon per terreni disagevoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

R Roma

O Otranto

S Savona

S Savona

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C T A E L P R O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLEOPATRA" CLEOPATRA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.