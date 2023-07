Aprono nuove strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aprono nuove strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIONIERI

Significato/Curiosità : Aprono nuove strade

Gli apripista, o pionieri, sono coloro che si avventurano in territori sconosciuti, sia letteralmente che metaforicamente, aprendo nuove strade e aprendo la strada al progresso e all'innovazione. Sono spinti da una curiosità ardente e da un desiderio di superare le limitazioni esistenti, sfidando l'ignoto e aprendo la strada a nuove possibilità. Siano essi esploratori, scienziati, imprenditori o artisti, i pionieri sfidano le convenzioni, affrontano rischi e superano ostacoli per raggiungere nuovi traguardi e realizzare scoperte che avranno un impatto duraturo sulla società. I pionieri sono motore di cambiamento e ispirano gli altri a seguire le loro orme, aprendo così le porte a un futuro migliore e più promettente.

Altre risposte alla domanda : Aprono nuove strade : aprono; nuove; strade; La schermata da cui si aprono i programmi; aprono hotel; Si aprono entrando in guerra; aprono la cena; Se si aprono quelle del cielo piove a dirotto; Quelle delle autovetture nuove sono tutte catalitiche; Non nuove ; nuove conoscenze senza protezioni; Possono comparire usando troppo delle scarpe nuove ; Creare parole nuove ; Roccia sedimentaria usata per ricoprire le strade ; Si fa lungo le strade ; strade tta senza uscita; Pavimentazione per strade bianche; Lo si fa lungo le strade ;

