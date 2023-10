Servono per spianare le strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per spianare le strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RULLI

Significato/Curiosita : Servono per spianare le strade

Spiritualità. osho auspicava la scomparsa di tutte le religioni e di tutti i governi del mondo, per spianare la strada all'avvento di un nuovo essere umano che... Spiritualità. osho auspicava la scomparsa di tuttereligioni e di tutti i governi del mondo,laall'avvento di un nuovo essere umano che... Gerónimo Rulli (La Plata, 20 maggio 1992) è un calciatore argentino, portiere dell'Ajax e della nazionale argentina, con cui è diventato campione del mondo nel 2022. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Servono per spianare le strade : servono; spianare; strade; servono per piantare chiodi; servono a farsi largo tra la folla; servono al trasporto; servono a farsi largo nella folla; servono per addobbare le chiese; servono anche a entrare; servono a trattar bene; Strumento per spianare la terra; Lisciare e spianare ; La tavoletta di legno usata dai muratori per stendere e spianare l intonaco; spianare una superficie; Fanno presa sulle strade ghiacciate; strade alberate; Congiungono le autostrade ; Cura strade statali; I giganti delle strade ; Azienda che cura le strade sigla; Un sistema per viaggiare gratis sulle strade ;

