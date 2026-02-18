La città piemontese sede della De Agostini

SOLUZIONE: NOVARA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città piemontese sede della De Agostini" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città piemontese sede della De Agostini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Novara? Novara è una storica città situata nella regione Piemonte, conosciuta per il suo patrimonio artistico e culturale. È un importante centro economico e commerciale, con un passato ricco di tradizioni agricole e artigianali. La città si distingue per i suoi monumenti, tra cui la Basilica di San Gaudenzio, esempio di architettura rinascimentale e barocca. Novara vanta anche un ruolo strategico grazie alla sua posizione geografica, che permette collegamenti efficienti con altre grandi città italiane. La presenza di musei e piazze animate contribuisce a mantenere vivo il suo spirito storico.

Se la definizione "La città piemontese sede della De Agostini" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città piemontese sede della De Agostini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città piemontese sede della De Agostini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

