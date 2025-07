Il Comune sardo con Porto Rotondo nei cruciverba: la soluzione è Olbia

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Comune sardo con Porto Rotondo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Comune sardo con Porto Rotondo' è 'Olbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLBIA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Olbia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Olbia? Olbia è una vivace città sarda situata sulla costa nord-orientale dell’isola, nota come porto principale per i collegamenti marittimi e aerei. La sua storia affonda le radici nell’antichità, con un passato di commerci e cultura. Oggi, Olbia combina tradizione e modernità, offrendo spiagge bellissime, un centro storico affascinante e una comunità accogliente, rendendola un punto di riferimento per chi visita la Sardegna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il Comune della Sardegna con Porto RotondoIl porto sardo con i traghetti per la MaddalenaIl comune sardo con Su Nuraxi patrimonio UnescoComune sardo chiamato Villa Ecclesiae nel MedioevoPrecede Porto San Paolo nel nome di un comune del Sassarese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Il Comune sardo con Porto Rotondo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

L Livorno

B Bologna

I Imola

A Ancona

L T A R E B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALBERT" ALBERT

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.