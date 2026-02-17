Bel parco di Vienna

SOLUZIONE: PRATER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bel parco di Vienna" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bel parco di Vienna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Prater? Il PRATER è un ampio spazio verde situato a Vienna, famoso per il suo grande parco di divertimenti e per le aree naturali che offrono relax e svago. Questo luogo rappresenta un simbolo della città, attirando visitatori di tutte le età grazie alle attrazioni e alle passeggiate lungo i percorsi alberati. Un luogo ideale per trascorrere momenti piacevoli all'aperto, tra natura e divertimento.

La soluzione associata alla definizione "Bel parco di Vienna" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bel parco di Vienna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Prater:

P Padova R Roma A Ancona T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bel parco di Vienna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

